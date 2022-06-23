Tikkurila решила покинуть рынок россии

Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в россии.
Об этом говорится в заявлении компании PPG (владелец Tikkurila).
Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать "минимальный объем", необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Вся прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.
Компания также сообщила, что перестала сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, попавшими под санкции.
Tikkurila владеет тремя заводами в Петербурге.
Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать "минимальный объем", необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Вся прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.
Компания также сообщила, что перестала сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, попавшими под санкции.
Tikkurila владеет тремя заводами в Петербурге.
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