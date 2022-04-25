Тихановская заявила, что новое правительство аннулирует все договоренности Лукашенко

И инаугурация Александра Лукашенка, и его руководство страной абсолютно незаконны, соответственно все его договоренности с Россией будут аннулированы новым правительством.
Об этом 26 ноября заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством. Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не могут быть предметом торга", – подчеркнула Тихановская.
"А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством. Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не могут быть предметом торга", – подчеркнула Тихановская.
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