Тихановская в международном розыске

11:21 16 Октябрь Киев, Украина

Светлана Тихановская объявлена в международный розыск . Эта информация поступила из базы данных МВД России.



«Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— говорится в базе МВД.



Позже «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело против белорусской оппозиционерки. Он пояснил, что МВД России внесло госпожу Тихановскую в розыскную базу, следуя инструкции о взаимодействии Союзных государств.



Напомним, ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело в связи с созданием по инициативе госпожи Тихановской Координационного совета оппозиции. СК Белоруссии проводил следственные действия в отношении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея.



Напомним, что недавно Тихановская объявила ультиматум Лукашенко — он должен уйти с должности, остановить насилие на улицах и выпустить политзаключенных. На то, чтобы выполнить требования оппозиции, у него есть13 дней. Если этого не сделает — белорусы обещают общенациональную забастовку на предприятиях, блокирование дорог и бойкот правительственных магазинов.