Тихановская уехала в Литву и призвала протестующих разойтись

Проигравшая президентские выборы Светлана Тихановская, находящаяся на территории Латвии, обратилась к белорусским протестующим с просьбой разойтись по домам.
Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" без указания на его источник. Когда и где было записано видеообращение, неясно. Тихановская читала свой текст с листа, не глядя в камеру.
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Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.
О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.
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