Тихановская уехала в Литву и призвала протестующих разойтись

14:48 11 Август Киев, Украина

Проигравшая президентские выборы Светлана Тихановская, находящаяся на территории Латвии, обратилась к белорусским протестующим с просьбой разойтись по домам.

"Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые меня поддерживали все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению закона", – сказала Тихановская. "Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", – добавила она.

Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" без указания на его источник. Когда и где было записано видеообращение, неясно. Тихановская читала свой текст с листа, не глядя в камеру.

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Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.