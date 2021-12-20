Тихановская уехала в Литву и призвала протестующих разойтись

14:48 11 Август Киев, Украина

Проигравшая президентские выборы Светлана Тихановская, находящаяся на территории Латвии,  обратилась к белорусским протестующим с просьбой разойтись по домам.

"Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые меня поддерживали все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению закона", – сказала Тихановская. 
"Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", – добавила она.
Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" без указания на его источник. Когда и где было записано видеообращение, неясно. Тихановская читала свой текст с листа, не глядя в камеру.
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Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа. 

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.