Тихановская собирает международную акцию солидарности

Оппозиция Беларуси объявила о проведении в субботу, 29 мая международной акции солидарности. Мероприятие приурочено к годовщине ареста Сергея Тихановского, оно пройдет в разных странах, в нем примут участие политики и представители белорусской диаспоры.
Об этом заявила оппозиционный политик Светлана Тихановская, находящаяся с августа прошлого года в Литве.
"29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днем солидарности", - сказала Тихановская.
Солидарность, по ее мнению, жители Беларуси могут выразить уличными протестами, символами, письмами политическим заключенным.
"29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днем солидарности", - сказала Тихановская.
Солидарность, по ее мнению, жители Беларуси могут выразить уличными протестами, символами, письмами политическим заключенным.
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