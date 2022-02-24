Тихановская собирает международную акцию солидарности

19:27 27 Май Киев, Украина

Оппозиция Беларуси объявила о проведении в субботу, 29 мая международной акции солидарности. Мероприятие приурочено к годовщине ареста Сергея Тихановского, оно пройдет в разных странах, в нем примут участие политики и представители белорусской диаспоры.

Об этом заявила оппозиционный политик Светлана Тихановская, находящаяся с августа прошлого года в Литве.



"29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днем солидарности", - сказала Тихановская.



Солидарность, по ее мнению, жители Беларуси могут выразить уличными протестами, символами, письмами политическим заключенным.