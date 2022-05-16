Тихановская призвала ЕС ввести санкции в отношении белорусских госкомпаний

14:29 14 декабря Киев, Украина

Евросоюзу необходимо усилить свои санкции в отношении сторонников Александра Лукашенка, в частности, в отношении белорусских госкомпаний.

Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила изданию Politico.

"Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси", - отметила лидер оппозиции.

Перед поездкой в Берлин Тихановская призвала к усилению поддержки со стороны Европы, в том числе к усилению санкций против белорусских госкомпаний. Она сказала о более критичном отношении к поддержке Европы - пока, по ее мнению, эта поддержка была не очень сильной, и белорусов это разочаровало.

Она также отметила, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы. При этом они находятся на первом этапе - давления изнутри и извне. И "было бы наивно полагать, что Лукашенко просто уйдет".