Тихановская поддержала белорусов в общенациональной забастовке, заявив, что это только начало пути

06:00 27 октября Киев, Украина

Вчера, 26 октября, после 13 дневного ультиматума, который выдвинула Светлана Тихановская Александру Лукашенко, прошел первый день общенациональной забастовки в Беларуси.
Тихановская записала видеообращение к народу страны, в котором выразила свою благодарность и поддержку людям, которые приняли участие в забастовке.

Видео опубликовано на ее Telegram-канале.
"Сегодня был важный день — и я верю, что это было только начало", — сказала оппозиционерка, отметив солидарность между пенсионерами, студентами, медиками, ИТ-специалистами, представителями частного бизнеса и работниками заводов, которые приняли участие в протестах.

"Эта сила солидарности испугала режим, — добавила Тихановская. — Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет. Но сегодня у нас все получилось".
В течение дня демонстрации прошли в Минске, Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Новополоцке, Могилеве и других белорусских городах.

26 октября в Беларуси во время общенациональной забастовки за отставку президента Александра Лукашенко и проведение новых выборов силовики задержали более трехсот митингующих. Среди арестованных много студентов, есть несовершеннолетние.

Силовики с утра дежурили вблизи крупных предприятий и задерживали работников и посетителей, которые присоединялись к общенациональной забастовке. Разгоны также происходили вблизи учебных заведений, а вечером началась "зачистка" улиц и площадей.

Накануне Тихановская сообщила, что иностранные фонды и сторонники забастовки в Беларуси пришли на помощь активистам и собрали для них более 7 млн долларов.

Ранее силовики Беларуси заявили, что готовы применять боевое оружие и спецсредства против участников массовых протестов, если "преступление невозможно прекратить иным способом".