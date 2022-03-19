Тихановская поддержала белорусов в общенациональной забастовке, заявив, что это только начало пути

Тихановская записала видеообращение к народу страны, в котором выразила свою благодарность и поддержку людям, которые приняли участие в забастовке.



Видео опубликовано на ее Telegram-канале.

"Сегодня был важный день — и я верю, что это было только начало", — сказала оппозиционерка, отметив солидарность между пенсионерами, студентами, медиками, ИТ-специалистами, представителями частного бизнеса и работниками заводов, которые приняли участие в протестах.



"Эта сила солидарности испугала режим, — добавила Тихановская. — Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет. Но сегодня у нас все получилось".