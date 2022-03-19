Тихановская поддержала белорусов в общенациональной забастовке, заявив, что это только начало пути

Вчера, 26 октября, после 13 дневного ультиматума, который выдвинула Светлана Тихановская Александру Лукашенко, прошел первый день общенациональной забастовки в Беларуси.
Тихановская записала видеообращение к народу страны, в котором выразила свою благодарность и поддержку людям, которые приняли участие в забастовке.
Видео опубликовано на ее Telegram-канале.
Видео опубликовано на ее Telegram-канале.
В течение дня демонстрации прошли в Минске, Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Новополоцке, Могилеве и других белорусских городах.
26 октября в Беларуси во время общенациональной забастовки за отставку президента Александра Лукашенко и проведение новых выборов силовики задержали более трехсот митингующих. Среди арестованных много студентов, есть несовершеннолетние.
Силовики с утра дежурили вблизи крупных предприятий и задерживали работников и посетителей, которые присоединялись к общенациональной забастовке. Разгоны также происходили вблизи учебных заведений, а вечером началась "зачистка" улиц и площадей.
Накануне Тихановская сообщила, что иностранные фонды и сторонники забастовки в Беларуси пришли на помощь активистам и собрали для них более 7 млн долларов.
Ранее силовики Беларуси заявили, что готовы применять боевое оружие и спецсредства против участников массовых протестов, если "преступление невозможно прекратить иным способом".
26 октября в Беларуси во время общенациональной забастовки за отставку президента Александра Лукашенко и проведение новых выборов силовики задержали более трехсот митингующих. Среди арестованных много студентов, есть несовершеннолетние.
Силовики с утра дежурили вблизи крупных предприятий и задерживали работников и посетителей, которые присоединялись к общенациональной забастовке. Разгоны также происходили вблизи учебных заведений, а вечером началась "зачистка" улиц и площадей.
Накануне Тихановская сообщила, что иностранные фонды и сторонники забастовки в Беларуси пришли на помощь активистам и собрали для них более 7 млн долларов.
Ранее силовики Беларуси заявили, что готовы применять боевое оружие и спецсредства против участников массовых протестов, если "преступление невозможно прекратить иным способом".
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