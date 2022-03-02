Тихановская объявлена в федеральный розыск на территории России

17:49 07 Октябрь Киев, Украина

По договору о правовой помощи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую объявили в федеральный розыск в России.
 
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ в среду, 7 октября.

Отмечается, что все данные на объявленного в розыск человека полностью совпадают с данными Светланы Тихановской. При этом статья УК РФ, по которой объявлена в розыск Тихановская, не уточняется.
"Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Беларусью. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране", — рассказал источник
фото: сообщение о розыске Тихановской