Тихановская объявлена в федеральный розыск на территории России

17:49 07 Октябрь Киев, Украина

По договору о правовой помощи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую объявили в федеральный розыск в России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ в среду, 7 октября.



Отмечается, что все данные на объявленного в розыск человека полностью совпадают с данными Светланы Тихановской. При этом статья УК РФ, по которой объявлена в розыск Тихановская, не уточняется.