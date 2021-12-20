Тихановская обратилась к Меркель

Главная конкурентка Лукашенко, опасаясь за свою жизнь, обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о помощи.

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, - это справедливые выборы" - Тихановская.

Кандидат в президенты подвергла Лукашенко критике за то, что он "опустошил" государство, и добавила, что боится за свою жизнь.



Напомним, выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется уже на шестой срок, а жена блогера Сергея Тихановского, который также хотел баллотироваться, но был задержан, Светлана Тихановская — впервые участвует в выборах.

В СИЗО также находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был главным конкурентом Лукашенко в предвыборной гонке. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований..