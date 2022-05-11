Тихановская о смелости и достоинстве беларусов против грязи и жестокости режима

14:17 09 августа Киев, Украина

Как известно, белорусский лидер оппозиции Светлана Тихановская уже год вынуждена жить в изгнании. Сейчас, спустя год борьбы белорусского народа против режима Лукашенко, она обратилась к народу Беларуси в режиме видео. Тихановская назвала минувший год "годом открытий".

"С одной стороны, я открыла для себя смелость и достоинство беларусов, но с другой стороны, – грязь и жестокость режима", – заявила в видеообращении Тихановская.

Она добавила, что за этот период она увидела "солидарность всего мира". После выборов в Беларуси и подавленных протестов Тихановская вынуждена была переехать в Литву. За минувший год она встречалась со многими мировыми лидерами, включая главу Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Это был год, когда мы впервые поняли, что можем влиять на будущее своей страны. И впервые взяли ответственность за это. И теперь вся страна знает: дорогу осилит идущий", – отметила Тихановская. При этом она призвала белорусов не падать духом.

Напомним, в Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко объявил о своей победе.

Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал Тихановскую дурой. Он заявил, что якобы спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую и дал ей деньги на выезд из страны.