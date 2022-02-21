Тихановская о переговорах с Макроном

11:38 29 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня в Вильнюсе состоялась встреча Президента Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.



"Он (Макрон – ред.) пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране", – сказала Тихановская.



Тихановская также сообщила, что Макрон обещал помощь в освобождении политзаключенных в Беларуси.



"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", – добавила Тихановская.





