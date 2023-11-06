Тестирование четырехдневной рабочей недели в Валенсии: результаты

В Валенсии в течение месяца тестировали четырехдневную рабочую неделю, и выяснили, что такой подход полезен для города, пишет The Mayor со ссылкой на горсовет Валенсии.
/>Эксперимент длился с середины апреля по середину мая, а его результаты обнародовали 1 ноября. Более масштабное исследование продолжается в пределах всей Испании: правительство субсидирует малые и средние бизнесы, позволяющие своим работникам иметь сокращенную неделю и сохраняют зарплату.
В Валенсии треть участников эксперимента сообщили, что благодаря дополнительному исходному почувствовали уменьшение уровня стресса. Главным плюсом четырехдневной рабочей недели 72% опрошенных назвали освобождение времени для хобби и общения с друзьями и семьей.
Кроме того, участвовавшие в исследовании горожане стали больше спать (64%), больше читать (46%) и больше заниматься спортом (37%).
У сокращенной рабочей недели преимущества не только для работников, но и для города в целом, отмечают в горсовете. Так, в тестовый период в городе на 9,5% сократился трафик, а концентрация оксида азота в воздухе снизилась на 58%.
Тестирование сокращенной рабочей недели в Валенсии пришлось на период, когда три недели подряд горожане официально имели по три выходных с учетом государственных праздников. Компаниям достаточно было сделать сокращенной еще одну неделю. К моменту действия эксперимента третьим выходным был понедельник.
/>Эксперимент длился с середины апреля по середину мая, а его результаты обнародовали 1 ноября. Более масштабное исследование продолжается в пределах всей Испании: правительство субсидирует малые и средние бизнесы, позволяющие своим работникам иметь сокращенную неделю и сохраняют зарплату.
В Валенсии треть участников эксперимента сообщили, что благодаря дополнительному исходному почувствовали уменьшение уровня стресса. Главным плюсом четырехдневной рабочей недели 72% опрошенных назвали освобождение времени для хобби и общения с друзьями и семьей.
Кроме того, участвовавшие в исследовании горожане стали больше спать (64%), больше читать (46%) и больше заниматься спортом (37%).
У сокращенной рабочей недели преимущества не только для работников, но и для города в целом, отмечают в горсовете. Так, в тестовый период в городе на 9,5% сократился трафик, а концентрация оксида азота в воздухе снизилась на 58%.
Тестирование сокращенной рабочей недели в Валенсии пришлось на период, когда три недели подряд горожане официально имели по три выходных с учетом государственных праздников. Компаниям достаточно было сделать сокращенной еще одну неделю. К моменту действия эксперимента третьим выходным был понедельник.
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