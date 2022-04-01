Теслакила: Илон Маск занялся продажей текилы

12:53 06 ноября Киев, Украина

Компания Маска начала продажу текилы, бутылка в оригинальном дизайне в виде молнии стоит $250, после начала продаж в считанные часы была продана вся партия.



Об этом пишет CNN.

Купить можно было не больше двух бутылок на человека. Компания обещает, что доставка текилы начнется до конца 2020 года. Производителем текилы является Nosotros Tequila.

Запуск продаж Tesla Tequila — продолжение первоапрельской шутки Илона Маска двухлетней давности. Тогда Илон Маск опубликовал в twitter первоапрельскую шутку.

Бизнесмен и изобретатель написал следующее: "Несмотря на многочисленные попытки привлечь деньги, включая самую отчаянную — массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla стала полным банкротом. Таким банкротом, что вы в это не поверите".

После этого Маск твитнул фото, на котором он лежит, опираясь на машину Tesla Model 3. В подписи к фотографии он написал, что "Илон был найден лежащим в окружении бутылок "теслакилы".

Можно предположить, что твиты Маска стали ответом на заявления некоторых аналитиков о том, что Tesla рискует обанкротится. В частности, в марте 2018 года управляющий хедж-фондом Vilas Capital Management Джон Томпсон утверждал, что Tesla может стать банкротом в течение четырех месяцев. В то время Tesla оставалась убыточной, и Томпсон заявлял, что не видит, каким образом компания может выйти в прибыль.



В итоге Tesla все же удалось начать стабильно показывать прибыль, но только в 2020 году. В октябре компания сообщила о пятой квартальной прибыли подряд.