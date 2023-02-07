"Теряем драгоценное время": Польша критикует долгое рассмотрение новых санкций против россии

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось выразил разочарование тем, что в Брюсселе затягивают процедуру утверждения десятого пакета санкций против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом он сказал в комментарии агентству PAP.
Польский дипломат выразил непонимание из-за того, почему Европейская комиссия не проработала предложения Польши и стран Балтии по поводу санкций и почему шведское председательство в Совете ЕС, по его словам, эти предложения не рассматривает.
Об этом он сказал в комментарии агентству PAP.
Польский дипломат выразил непонимание из-за того, почему Европейская комиссия не проработала предложения Польши и стран Балтии по поводу санкций и почему шведское председательство в Совете ЕС, по его словам, эти предложения не рассматривает.
По его словам, санкции будут одной из главных тем саммита ЕС, который пройдет на этой неделе в Брюсселе.
По данным PAP, некоторые страны-члены призывают к ослаблению санкций для определенных подсанкционных секторов рф, включая Нидерланды и Португалия.
Известно, что в январе Польша представила Европейской комиссии и странам-членам ЕС свои предложения по десятому пакету санкций против россии и отдельно беларуси.
Среди прочего там речь идет о прекращении сотрудничества с рф в области ядерной энергетики, санкциях против Газпромбанка и Альфа-банка, запрете импорта российских алмазов, каучука, извести и битума, продлении санкций в отношении российских кораблей и ограничении на предоставление услуг IТ-программного обеспечения.
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