"Теряем драгоценное время": Польша критикует долгое рассмотрение новых санкций против россии

14:14 07 февраля Киев, Украина

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось выразил разочарование тем, что в Брюсселе затягивают процедуру утверждения десятого пакета санкций против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.



Об этом он сказал в комментарии агентству PAP.



Польский дипломат выразил непонимание из-за того, почему Европейская комиссия не проработала предложения Польши и стран Балтии по поводу санкций и почему шведское председательство в Совете ЕС, по его словам, эти предложения не рассматривает.

“На прошлой неделе было запланировано несколько встреч постоянных представителей. Их в последний момент упразднили. Мы теряем очень драгоценное время, за которое ежедневно Украина платит жертвами среди гражданского населения, повреждением инфраструктуры или детьми, похищаемыми в россию”, – отметил Садось.

По его словам, санкции будут одной из главных тем саммита ЕС, который пройдет на этой неделе в Брюсселе.

“Мы получаем очень тревожную информацию о подготовке россии к наступлению, которое может начаться в ближайшее время. Мы очень озабочены этой ситуацией. Мы не понимаем, почему вопреки заявлениям СМИ нет реальной работы над проектами санкционных пакетов”, – сказал представитель Варшавы в ЕС.

По данным PAP, некоторые страны-члены призывают к ослаблению санкций для определенных подсанкционных секторов рф, включая Нидерланды и Португалия.

"Мы не согласны с отменой действующего режима санкций", - прокомментировал Садось.

Известно, что в январе Польша представила Европейской комиссии и странам-членам ЕС свои предложения по десятому пакету санкций против россии и отдельно беларуси.



Среди прочего там речь идет о прекращении сотрудничества с рф в области ядерной энергетики, санкциях против Газпромбанка и Альфа-банка, запрете импорта российских алмазов, каучука, извести и битума, продлении санкций в отношении российских кораблей и ограничении на предоставление услуг IТ-программного обеспечения.