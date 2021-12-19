Террористы-смертники взорвали бомбу у входа в парламент Уганды. Есть погибшие и пострадавшие

06:15 17 Ноябрь Киев, Украина

В Уганде от рук террористов-смертников погибли минимум трое, известно о тридцати трех раненых. Количество жертв на данный момент уточняется.



Об этом сообщает Bangkok Post.



Террористы на мотоциклах подъехали к зданию столичного парламента и непосредственно у его входа взорвали бомбу, от взрыва загорелись стоящие рядом автомобили чиновников. Известно о гибели одного прохожего.



Еще один злоумышленник напал на КПП около полицейского отделения, при этом смертельно ранив двоих человек.



К счастью, удалось предупредить третье нападение террористов: было обезврежено самодельное взрывное устройство в доме предполагаемого террориста-смертника.



Красный Крест Уганды сообщил, что 21 человек из 33 раненых были сотрудниками полиции.



Атаки произошли после двух взрывов в прошлом месяце – взрыва автобуса вблизи Кампалы, в результате которого были ранены многие люди, и взрыв в придорожном кафе в столице, в результате которого погибла одна женщина.