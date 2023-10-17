Террористы ХАМАС опубликовали видео с заложницей — 21-летней гражданкой Франции

12:26 17 октября Киев, Украина

Вечером 16 октября, ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, удерживаемой в заложниках в секторе Газа. На видео 21-летняя Мия Шэм говорит, что получила травму руки.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, на 78-секундном видео видно, что травмированную руку Шем лечит неизвестный медицинский работник. Девушка говорит, что находится в Газе, ей дают лекарство и она хочет вернуться домой. Непонятно, когда именно снято видео и заставляли ли ее участвовать в съемке. Анализ New York
Times свидетельствует, что некоторые фрагменты были сняты еще шесть дней назад.
Шем, у которого есть французское гражданство, похитили 7 октября с фестиваля Supernova, где также убили сотни людей. Ее семья, которая входит в число французских семей, на прошлой неделе публично обратившихся к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой помочь уволить их пропавших родственников, подтвердила ее личность.

Утром во вторник, 17 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Шем было похищена и что она находится в постоянном контакте со своей семьей. ЦАХАЛ заявил, что "принимает все разведывательные и оперативные меры для возвращения всех заложников", и раскритиковал ХАМАС за стремление "изобразить себя гуманным".
"Это отчаянная попытка ХАМАС исправить свой образ и представить себя якобы гуманной организацией. При этом террористическая организация забыла поведать миру обстоятельства того, как девушка оказалась на территории анклава с ранениями", - заявили в ЦАХАЛ.
Родители Мии рассказали израильским СМИ, что очень обрадовались, увидев видео с дочерью. Для них это очень важный шаг.
"Она кажется обиженной и испуганной, но по крайней мере она жива" , - говорят родные девушки.