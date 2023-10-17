Террористы ХАМАС опубликовали видео с заложницей — 21-летней гражданкой Франции

Вечером 16 октября, ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, удерживаемой в заложниках в секторе Газа. На видео 21-летняя Мия Шэм говорит, что получила травму руки.
Об этом сообщает The Guardian.
Так, на 78-секундном видео видно, что травмированную руку Шем лечит неизвестный медицинский работник. Девушка говорит, что находится в Газе, ей дают лекарство и она хочет вернуться домой. Непонятно, когда именно снято видео и заставляли ли ее участвовать в съемке. Анализ New York
Об этом сообщает The Guardian.
Так, на 78-секундном видео видно, что травмированную руку Шем лечит неизвестный медицинский работник. Девушка говорит, что находится в Газе, ей дают лекарство и она хочет вернуться домой. Непонятно, когда именно снято видео и заставляли ли ее участвовать в съемке. Анализ New York
Times свидетельствует, что некоторые фрагменты были сняты еще шесть дней назад.
#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of an Israeli hostage— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 16, 2023
Hamas psychological warfare?
Mia Shem, 21 years old from Shoham said: "They are taking care of me... I only ask that you get me out of here as soon as possible. Please.”
Here's the full story:… pic.twitter.com/0gN3xJu6ow
Шем, у которого есть французское гражданство, похитили 7 октября с фестиваля Supernova, где также убили сотни людей. Ее семья, которая входит в число французских семей, на прошлой неделе публично обратившихся к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой помочь уволить их пропавших родственников, подтвердила ее личность.
Утром во вторник, 17 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Шем было похищена и что она находится в постоянном контакте со своей семьей. ЦАХАЛ заявил, что "принимает все разведывательные и оперативные меры для возвращения всех заложников", и раскритиковал ХАМАС за стремление "изобразить себя гуманным".
Родители Мии рассказали израильским СМИ, что очень обрадовались, увидев видео с дочерью. Для них это очень важный шаг.
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