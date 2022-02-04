Теракт в Афганистане: неизвестные взорвали мечеть, 12 погибших

В результате сработки взрывного устройства во время пятничной молитвы в одной из мечетей на севере Кабула, погибло 12 человек, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает агентство AP, ссылаясь на местную полицию.
По данным полиции взрыв произошел в мечети Хаджи Бахши в районе Шакардара, имам мечети был среди погибших.
Взрывное устройство сработало после начала пятничной молитвы. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял, однако в полиции считают, что целью террористов был сам имам.
Отмечается, что мечеть взорвали на второй день после объявления трехдневного перемирия между организацией Талибан и правительством.
По данным полиции взрыв произошел в мечети Хаджи Бахши в районе Шакардара, имам мечети был среди погибших.
Взрывное устройство сработало после начала пятничной молитвы. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял, однако в полиции считают, что целью террористов был сам имам.
Отмечается, что мечеть взорвали на второй день после объявления трехдневного перемирия между организацией Талибан и правительством.
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