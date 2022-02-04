Теракт в Афганистане: неизвестные взорвали мечеть, 12 погибших

16:29 14 Май Киев, Украина

В результате сработки взрывного устройства во время пятничной молитвы в одной из мечетей на севере Кабула, погибло 12 человек, еще 15 получили ранения.
 
Об этом сообщает агентство AP, ссылаясь на местную полицию.

По данным полиции взрыв произошел в мечети Хаджи Бахши в районе Шакардара, имам мечети был среди погибших. 

Взрывное устройство сработало после начала пятничной молитвы. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял, однако в полиции считают, что целью террористов был сам имам.

Отмечается, что мечеть взорвали на второй день после объявления трехдневного перемирия между организацией Талибан и правительством.