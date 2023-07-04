Теракт в Тель-Авиве: автомобиль протаранил группу людей

15:07 04 июля Киев, Украина

Тель-Авиве (Израиль) во вторник, 4 июля водитель выехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем выбежал из машины и ударил одного из пострадавших ножом. По меньшей мере, восемь человек получили ранения. Сам нападавший был застрелен на месте.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Переехав людей, террорист вышел из машины и, как сообщается, сумел ударить одного из пострадавших ножом в шею. Гражданский человек, находившийся на месте происшествия, застрелил террориста", - говорится в сообщении.

First footage from the scene of the car bombing in Tel Aviv.



The perpetrator was neutralized by an armed civilian.



Officially: 7 people are injured, three in critical condition. pic.twitter.com/pCqAUZV0W4 — 301 Military (@301military) July 4, 2023

Представитель "ХАМАСа" Хазем Кассем уже назвал это "героическим подвигом", совершенным в ответ на спецоперацию Израиля в Дженине.

"Оккупация заплатит цену за свои преступления против Дженина. Мы славим героев нашего народа и бойцов в Дженнине", - заявил Касем.

В то же время начальник полиции Тель-Авива заявил, что террорист был жителем Западного берега реки Иордан и, по предварительной оценке полиции, действовал самостоятельно. Сообщается, что террорист, которому было около 20 лет, попал в Израиль по медицинскому разрешению.