Теракт в Тель-Авиве: автомобиль протаранил группу людей

В Тель-Авиве (Израиль) во вторник, 4 июля водитель выехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем выбежал из машины и ударил одного из пострадавших ножом. По меньшей мере, восемь человек получили ранения. Сам нападавший был застрелен на месте.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
First footage from the scene of the car bombing in Tel Aviv.— 301 Military (@301military) July 4, 2023
The perpetrator was neutralized by an armed civilian.
Officially: 7 people are injured, three in critical condition. pic.twitter.com/pCqAUZV0W4
Представитель "ХАМАСа" Хазем Кассем уже назвал это "героическим подвигом", совершенным в ответ на спецоперацию Израиля в Дженине.
В то же время начальник полиции Тель-Авива заявил, что террорист был жителем Западного берега реки Иордан и, по предварительной оценке полиции, действовал самостоятельно. Сообщается, что террорист, которому было около 20 лет, попал в Израиль по медицинскому разрешению.
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