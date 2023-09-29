Теракт в Пакистане: 52 погибших и десятки раненых

В результате теракта, совершенного смертником в Пакистане в пятницу, погибли по меньшей мере 52 человека, а десятки получили ранения. Об этом сообщает Sky News.
Согласно данным властей, взрыв произошел рядом с мечетью в районе Мастунгу, расположенном в провинции Белуджистан. Раненые были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, и некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Следует отметить, что взрыв автомобиля-бомбы произошел в момент, когда люди отмечали день рождения пророка Мухаммеда.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
В июле этого года более 40 человек погибли в результате теракта смертника, который имел место в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва во время собрания религиозной политической партии.
Согласно данным властей, взрыв произошел рядом с мечетью в районе Мастунгу, расположенном в провинции Белуджистан. Раненые были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, и некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Следует отметить, что взрыв автомобиля-бомбы произошел в момент, когда люди отмечали день рождения пророка Мухаммеда.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
В июле этого года более 40 человек погибли в результате теракта смертника, который имел место в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва во время собрания религиозной политической партии.
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