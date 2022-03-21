Теракт в храме Ниццы. Обезглавлено тело прихожанки

11:48 29 октября Киев, Украина

Обезглавленная женщина и перерезанное горло мужчины - чудовищный инцидент произошел в Нотр-Дам-де-Ницца – римско-католическом храме Франции. Спецслужбы сообщают, что нападавшей был убит во время задержания, но количество его жертв до конца не установлено.



Личность нападавшего мужчины пока не разглашается. Периметр квартала оцеплен – в центре Ниццы идет спецоперация, жителям и гостям города советуют избегать места атаки.



На место теракта прибыл мэр города Кристиан Эстроси. Он сообщил, что двое из трех погибших при атаке в Ницце были убиты внутри собора Богоматери и распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.



Глава Министерства внутренних дел Франции собирает экстренное совещание. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Он собирает экстренное совещание. Президент Франции Эммануэль Макрон уже направляется в этот штаб.



Национальная антитеррористическая прокуратура страны начала расследование убийств.