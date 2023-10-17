Теракт в Брюсселе: задержан подозреваемый в убийстве двух человек

10:54 17 октября Киев, Украина

Вечером в понедельник мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл огонь на улице в центре Брюсселя (Бельгия) , убив двух человек и ранив третьего, а затем скрылся на скутере.

Обе жертвы имеют шведское гражданство, по предварительным данным, они приехали поддержать национальную команду по футболу в игре против сборной Бельгии. Пострадавший является водителем такси, но его жизни ничего не угрожает.

Мужчина, подозреваемый в убийстве, был арестован во вторник утром в Брюсселе, сообщила федеральная прокуратура, занимающаяся делами, связанными с терроризмом. Ранее он привлекался к ответственности за террористическую деятельность на территории Туниса и находился в Бельгии незаконно.