Теперь в россии все заключенные подлежат воинскому учету

В росии подогнали реалии массовой мобилизации заключенных под закон. Вернее, закон подогнали под реалии. Как отмечается в опубликованных на правовом интернет-портале правках к закону, теперь все, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны подлежать воинскому учету.

Поправки исключают из положения о воинском учете подпункт, в котором говорилось, что заключенные не подлежат воинскому учету. Новый формат подразумевает постановку и снятие с учета без личной явки в военкоматы, прохождения медобследования и психологического отбора. Теперь за воинский учет заключенных будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

С предложением ставить на воинский учет заключенных, подлежащих призыву и военной службе, в сентябре выступило Минобороны. В проекте ведомства говорилось, что учреждения ФСИН должны будут собирать данные о призывниках и военнообязанных, отбывающих наказание, и передавать их военкоматам. Данные должны обновляться по мере поступления, этапирования и освобождения осужденных. Документ также предписывает проводить ежегодные проверки списков и своевременно вносить изменения в данные.

В сентябре в россии приняли закон, позволяющий военнослужащим заключать контракт на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно закону, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут досрочно освобождены от отбывания наказания.