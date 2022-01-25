Теперь для работы в Саудовской Аравии нужна COVID-прививка

17:34 07 Май Киев, Украина

С целью предотвращения распространения COVID-19 правительство Саудовской Аравии запретило выходить на работу без прививки от коронавируса

Об этом сообщило министерство людских ресурсов и социального развития королевства в Twitter в пятницу, 7 мая.



Указано, что новое правило коснется всех чиновников, сотрудников государственных и частных предприятий и компаний, а также благотворительных организаций.

Власти страны пообещали объявить в ближайшее время дату начала исполнения этого решения и рассказать, как конкретно оно будет действовать.

Накануне в Саудовской Аравии ввели штрафы в размере до $133 тысяч и тюремное заключение сроком до пяти лет за умышленное заражение других коронавирусом. Кроме того, штраф в размере до $266 тысяч и тюремное заключение сроком до пяти лет грозит в королевстве за распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии COVID-19.



