Темпы вакцинации в США увеличились вдвое - вакцинировано 50% американцев

10:03 07 августа Киев, Украина

Начавшаяся в декабре прошлого года вакцинация в США , на сегодняшний день охватила 50% населения разных возрастных категорий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора по статистике Белого дома Сайруса Шахпара.



"50% американцев (всех возрастов) полностью вакцинированы", - заявил он.



По его словам, при этом 6 августа было проведено 821 000 вакцинаций.



"821000 введенных доз, в том числе 565 000 впервые вакцинированных", - отметил Шахпар.



Аналитик добавил, что среднее количество новых прививок за последние 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.



Как отмечает издание, первая доза вакцины от COVID-19 была введена около девяти месяцев назад, 14 декабря 2020.