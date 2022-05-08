Темпы вакцинации в США увеличились вдвое - вакцинировано 50% американцев

Начавшаяся в декабре прошлого года вакцинация в США, на сегодняшний день охватила 50% населения разных возрастных категорий.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора по статистике Белого дома Сайруса Шахпара.
"50% американцев (всех возрастов) полностью вакцинированы", - заявил он.
По его словам, при этом 6 августа было проведено 821 000 вакцинаций.
"821000 введенных доз, в том числе 565 000 впервые вакцинированных", - отметил Шахпар.
Аналитик добавил, что среднее количество новых прививок за последние 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.
Как отмечает издание, первая доза вакцины от COVID-19 была введена около девяти месяцев назад, 14 декабря 2020.
"50% американцев (всех возрастов) полностью вакцинированы", - заявил он.
По его словам, при этом 6 августа было проведено 821 000 вакцинаций.
"821000 введенных доз, в том числе 565 000 впервые вакцинированных", - отметил Шахпар.
Аналитик добавил, что среднее количество новых прививок за последние 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.
Как отмечает издание, первая доза вакцины от COVID-19 была введена около девяти месяцев назад, 14 декабря 2020.
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