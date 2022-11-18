Телескоп Уэбб обнаружил галактики из ранней Вселенной

15:59 18 ноября Киев, Украина

Исследователи с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope) обнаружили две необычайно яркие галактики из ранней Вселенной — они могут кардинально изменить наши знания о самых первых звездах.





Эти галактики появились примерно через 450 и 350 миллионов лет после Большого взрыва (с красным смещением примерно 10,5 и 12,5 соответственно), и предстоящие спектроскопические измерения Уэбба помогут подтвердить это. Об этом сообщает NASA Эти галактики появились примерно через 450 и 350 миллионов лет после Большого взрыва (с красным смещением примерно 10,5 и 12,5 соответственно), и предстоящие спектроскопические измерения Уэбба помогут подтвердить это.

"Возраст Вселенной 13,8 миллиарда лет. Мы оглядываемся на 98 процентов всего времени, чтобы увидеть такую галактику", - сказал Гарт Иллингворт, астроном из Калифорнийского университета в Санта-Круге, который помог зародить идею телескопа Webb в 1980-х годах.

Он добавил: "Я надеюсь, что мы найдем еще более отдаленные галактики".



Как сообщает WP, астрономы говорят, что эти далекие галактики смотрятся очень красными. Это потому, что они так далеко и двигаются так быстро, что длины волн света растягиваются Вселенной. Однако внутри самих галактик облик совсем другой.



По словам Иллингворта, размер этих далеких галактик составляет двадцатую часть размера Млечного Пути.



Такие отдаленные галактики состоят в основном из водорода и гелия, но содержат меньше других элементов. Отсутствие элементов – признак молодости. На развитие существующих сегодня элементов требовались сотни миллионов лет.



Звезды в этих ранних галактиках также в миллион раз ярче нашего Солнца.