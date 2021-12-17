Телефонные переговоры Меркель и Лукашенко: о чем говорили политики 15 и 17 ноября

08:13 18 Ноябрь Киев, Украина

Вчера, 17 ноября состоялся второй разговор бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко



По сообщениям западных СМИ можно сделать вывод, что разговор шел в основном о принятии Минском гумпомощи ООН и скорейшей отправки на родину толп мигрантов на границе с Польшей.



Известно, что и.о. министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер сегодня с рабочим визитом должен посетить Варшаву для консультаций с польским руководством по конфликту с Беларусью.



Как отмечает Русская служба DW, ситуацию на польско-белорусской границе Меркель также обсудила и с польским премьером Матеушем Моравецким.Политики договорились о тесном сотрудничестве в решении возникших проблем на границе.



Во время первого телефонного разговора Меркель с Лукашенко, по утверждению издания Bild, он требовал от Меркель, чтобы она стала посредником в миграционном кризисе в диалоге с Владимиром



Также Лукашенко отметил, что его целью, как и раньше является признание его президентских полномочий странами ЕС. Прозвучала и очередная просьба о снятии санкций ЕС, введенных из-за санкционированных выборов в Беларуси, террора в отношении оппозиции, захвата самолета и похищения белорусского журналиста. Во время первого телефонного разговора Меркель с Лукашенко, по утверждению издания Bild, он требовал от Меркель, чтобы она стала посредником в миграционном кризисе в диалоге с Владимиром Путиным Также Лукашенко отметил, что его целью, как и раньше является признание его президентских полномочий странами ЕС. Прозвучала и очередная просьба о снятии санкций ЕС, введенных из-за санкционированных выборов в Беларуси, террора в отношении оппозиции, захвата самолета и похищения белорусского журналиста.



Помимо прочего, Александр Лукашенко выразил надежду, что Германия приютит половину приехавших в Беларусь мигрантов. При этом он попросил финансовую помощь для аварийных приютов и домов для беженцев, поскольку, по словам Лукашенко, он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.



По информации немецкого издания, Меркель осталась непоколебимой, но пообещала Лукашенко рассмотреть разные вопросы и обсудить их с главами государств ЕС.