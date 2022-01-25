Тегеран заявил о «возможности» договориться о военнопленных и ядерной сделке

08:47 25 Январь Киев, Украина





Об этом заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде.



Комментарии Хатибзаде прозвучали в ответ на замечания, сделанные послом



« Иран не принял никаких предварительных условий с первого дня переговоров», — сказал Хатибзаде. Он добавил, что "переговоры и без того достаточно сложные, и не должны усложняться замысловатыми замечаниями ".



Четверо граждан США, задержанных в Иране, — это ирано-американский бизнесмен Сиамак Намази, 50 лет, и его отец Бакер, 85 лет, а также защитник окружающей среды Морад Тахбаз, 66 лет, и бизнесмен Эмад Шарки, 57 лет.



« Это гуманитарный вопрос, и он был в нашей повестке дня, как до этих переговоров, так и во время них», - сказал Хатибзаде, имея в виду положение иранских граждан, удерживаемых в США .



Что касается ситуации с ядерными переговорами в Вене, Хатибзаде сказал, что «прогресс в переговорах есть, но все еще остаются очень важные вопросы», которые требуют политических решений со стороны Вашингтона.



Стремление спасти ядерную сделку 2015 года возобновилось в конце ноября после того, как переговоры были приостановлены в июне, когда Иран избрал ультраконсервативного президента Эбрахима Раиси. Тегеран заявил, что «возможно» достичь соглашения по двум вопросам: освобождению ирано-американских заключенных и переговорам в Вене о восстановлении ядерной сделки 2015 года.Об этом заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде.Комментарии Хатибзаде прозвучали в ответ на замечания, сделанные послом США в Иране Робертом Малли, который заявил, что маловероятно, что Вашингтон заключит соглашение, если Тегеран не освободит четырех граждан США.« Иран не принял никаких предварительных условий с первого дня переговоров», — сказал Хатибзаде. Он добавил, что "переговоры и без того достаточно сложные, и не должны усложняться замысловатыми замечаниями ".Четверо граждан США, задержанных в Иране, — это ирано-американский бизнесмен Сиамак Намази, 50 лет, и его отец Бакер, 85 лет, а также защитник окружающей среды Морад Тахбаз, 66 лет, и бизнесмен Эмад Шарки, 57 лет.« Это гуманитарный вопрос, и он был в нашей повестке дня, как до этих переговоров, так и во время них», - сказал Хатибзаде, имея в виду положение иранских граждан, удерживаемых в США .Что касается ситуации с ядерными переговорами в Вене, Хатибзаде сказал, что «прогресс в переговорах есть, но все еще остаются очень важные вопросы», которые требуют политических решений со стороны Вашингтона.Стремление спасти ядерную сделку 2015 года возобновилось в конце ноября после того, как переговоры были приостановлены в июне, когда Иран избрал ультраконсервативного президента Эбрахима Раиси.



Соглашение 2015 года, согласованное Ираном, США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией, предусматривало ослабление санкций против Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы .



Но США в одностороннем порядке вышли в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе и вновь ввели жесткие экономические санкции, что побудило Тегеран начать отказываться от своих обязательств.