Тегеран нашел “израильский след” в убийстве иранского ученого-ядерщика

19:13 27 ноября Киев, Украина

Сегодня, 27 ноября Министерство обороны Ирана сообщило об убийстве руководителя центра исследований при Минобороны, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде под Тегераном
 
По данным ведомства, на автомобиль Фахризаде напали «террористические элементы». В перестрелке между нападавшими и охранниками ученого он получил серьезные ранения и впоследствии умер в больнице.
фото: место нападения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства преступления дают основания считать, что за ним может стоять Израиль.
"Убийство Фахризаде - это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников”,- написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
фото: Твит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа
Справка: Фахризаде был одним из ведущих разработчиков иранской ядерной программы, в 2018 году премьер Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что он является руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В СМИ его называли «иранским Оппенгеймером» и «отцом иранской бомбы». Ядерное оружие в Иране при этом пока не создано.