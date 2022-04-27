Тегеран нашел “израильский след” в убийстве иранского ученого-ядерщика

19:13 27 ноября Киев, Украина

Сегодня, 27 ноября Министерство обороны Ирана сообщило об убийстве руководителя центра исследований при Минобороны, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде под Тегераном

По данным ведомства, на автомобиль Фахризаде напали «террористические элементы». В перестрелке между нападавшими и охранниками ученого он получил серьезные ранения и впоследствии умер в больнице.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства преступления дают основания считать, что за ним может стоять Израиль.

"Убийство Фахризаде - это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников”,- написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Справка: Фахризаде был одним из ведущих разработчиков иранской ядерной программы, в 2018 году премьер Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что он является руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В СМИ его называли «иранским Оппенгеймером» и «отцом иранской бомбы». Ядерное оружие в Иране при этом пока не создано.