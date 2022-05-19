Тед Круз о Северном потоке-2: этот проект никогда не будет запущен, и по газопроводу никогда не пойдет газ

15:26 17 декабря Киев, Украина

Новые санкции США в отношении российского коммерческого проекта "Северный поток-2" послужат стоп-сигналом для большинства зарубежных инвесторов данного проекта.

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление американского сенатора от Республиканской партии Теда Круза.



Он заявил, что новая волна ограничений подготовлена "с хирургической точностью".



Круз пояснил, что санкции нацелены на операции по строительству газопровода. Они затрагивают страховые компании и процесс сертификации газопровода.



"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ", - сказал сенатор.



Круз добавил, что это станет сигналом всем международным инвесторам проекта.