Танковое наступление вооруженных сил Азербайджана на Карабах

О последних событиях в районе Нагорного Карабаха сообщает Sputnik Армения. По словам пресс-секретаря военного ведомства Армении Шушана Степаняна, военная армия Азербайджана совершила танковое наступление на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе.

По словам Степаняна, противник наткнулся на упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений армянских Вооруженных сил и потерял 10 единиц бронетехники.

Напомним, Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.

Также сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы.