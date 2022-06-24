Танкеры с российской нефтью начали "исчезать" в Атлантике

14:14 24 июня Киев, Украина





За последние 10 дней по крайней мере 3 из них, миновав Европу, которая ввела



Lauren способен принять груз с трех танкеров размером с Zhen I.



Перевалка в море не является чем-то странным, но обычно танкеры перегружают нефть в защищенных от волнения водах, чтобы снизить риск ее разлива. Российскую нефть ранее перегружали у берегов Дании, Испании в западной части Средиземного моря или у Роттердама. В открытом же море перевалка российской нефти осуществляется впервые, отмечает Bloomberg, — до вторжения рф в Украину и введения санкций нефть в Атлантике никогда не перегружали. Танкеры , перевозящие российскую нефть, все чаще пропадают из вида в Атлантическом океане, свидетельствуют данные систем по отслеживанию судов, которые собирает Bloomberg.За последние 10 дней по крайней мере 3 из них, миновав Европу, которая ввела эмбарго на российскую нефть (правда, с отсрочкой), вышли в Атлантику и пропали на территории между островом Мадейра и Азорскими островами. Видимо, там они перегружают нефть на другие корабли. Так, в мае Bloomberg отследил, что супертанкер Lauren принял нефть с судна Zhen I, которое затем вернулось в Балтийское море, чтобы взять новый груз в порту Приморск.Lauren способен принять груз с трех танкеров размером с Zhen I.Перевалка в море не является чем-то странным, но обычно танкеры перегружают нефть в защищенных от волнения водах, чтобы снизить риск ее разлива. Российскую нефть ранее перегружали у берегов Дании, Испании в западной части Средиземного моря или у Роттердама. В открытом же море перевалка российской нефти осуществляется впервые, отмечает Bloomberg, — до вторжения рф в Украину и введения санкций нефть в Атлантике никогда не перегружали.

Некоторые российские грузы также начинают исчезать из поля зрения по пути в Азию. Хотя перегрузка нефти с меньшего судна на большее является привычным явлением на рынке, необычно то, что они выключают свою локацию — это тактика, которая часто используется для покупки подсанкционной нефти из таких стран, как Иран и Венесуэла.