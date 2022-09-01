Танкер с российской нефтью столкнулся с лодкой в проливе Дарданеллы

13:33 26 августа Киев, Украина

В проливе Дарданеллы, в районе турецкого Бурханли, столкнулись танкер, следовавший из россии с грузом нефти в Грецию, и малая моторная лодка.



Об этом накануне вечером сообщило агентство ІНА.



/>Авария произошла около 21:00 (25 августа – ред.) в условиях сильного дождя. 140-метровый танкер Karakuz, следовавший из россии в Грецию, столкнулся с катером, на котором находились два человека, – говорится в сообщении.



Управление службы движения судов Чанаккале направило к месту происшествия буксир и катер.



По предварительной информации, жертв в результате аварии нет. Поврежденный катер задним ходом добрался до причала.