Таможня Финляндии задержала два десятка яхт, принадлежащих подсанкционным олигархам России

11:32 22 марта Киев, Украина

Финская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам или их компаниям.



Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.



О задержании судов стало известно в прошлый четверг и пятницу. Таможня расследует, принадлежат ли яхты лицам или организациям, находящимся под санкциями ЕС.



Пока точно не известно, так ли это, поскольку суда зарегистрированы по всему миру.



Если таможня получит достаточную уверенность в принадлежности, то ответственное ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к замораживанию имущества.



Как сообщалось, власти Гибралтара задержали суперъяхту, связанную с владельцем крупнейшего в России производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского.



21 марта в порт турецкого города Бодрум зашла суперъяхта российского миллиардера Романа Абрамовича Solaris, ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.