Талибы запретили показывать на афганском телевидении женщин

Захватившие власть в Афганистане боевики "Талибана" обнародовали новые правила работы для местных телеканалов, которые среди прочего запрещают появляться женщинам в телевизионных шоу.
Об этом сообщает BBC.
Боевики подготовили 8 новых правил, которые должны соблюдаться журналисты на телевидении. Под запрет попали фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям, ленты, которые могут оскорбить религию, а также демонстрацию интимных частей мужского тела.
Не смогут работать ведущими на телевидении те журналистки, которые откажутся носить платок.
Член одной из афганских медийных организаций рассказал, что правила стали для местных журналистов неожиданными, ведь ранее телеканалы обычно показывали развлекательные шоу и сериалы с участием женщин. Это, по его прогнозу, приведет к закрытию большинства телевизионных медиа.
С 2017-го в Афганистане работал женский телеканал ZAN TV, который информировал зрительниц, в частности о гендерном равенстве и их правах.
Об этом сообщает BBC.
Боевики подготовили 8 новых правил, которые должны соблюдаться журналисты на телевидении. Под запрет попали фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям, ленты, которые могут оскорбить религию, а также демонстрацию интимных частей мужского тела.
Не смогут работать ведущими на телевидении те журналистки, которые откажутся носить платок.
Член одной из афганских медийных организаций рассказал, что правила стали для местных журналистов неожиданными, ведь ранее телеканалы обычно показывали развлекательные шоу и сериалы с участием женщин. Это, по его прогнозу, приведет к закрытию большинства телевизионных медиа.
С 2017-го в Афганистане работал женский телеканал ZAN TV, который информировал зрительниц, в частности о гендерном равенстве и их правах.
После захвата власти талибами телеканал был закрыт.
Основой политической программы "Талибана" являются призывы к организации жизни на основе норм исламского права в его радикально традиционных трактовках. В частности, речь идет о запрете женщинам работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужчин. Кроме того, талибы выступают против образования женщин.
В августе 2021-го боевики сначала обещали уважать права женщин, однако затем запретили им возвращаться к учебе , работать и заставили носить никаб и другую закрывающую тело одежду. Несогласных, решившихся выходить на акции, разгоняли слезоточивым газом.
Основой политической программы "Талибана" являются призывы к организации жизни на основе норм исламского права в его радикально традиционных трактовках. В частности, речь идет о запрете женщинам работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужчин. Кроме того, талибы выступают против образования женщин.
В августе 2021-го боевики сначала обещали уважать права женщин, однако затем запретили им возвращаться к учебе , работать и заставили носить никаб и другую закрывающую тело одежду. Несогласных, решившихся выходить на акции, разгоняли слезоточивым газом.
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