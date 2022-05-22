Талибы захватили в Афганистане много американского оружия и военной техники

10:37 18 августа Киев, Украина

Захватив всю страну, талибы получили как трофей и оружие покинувших Афганистан американских войск. В Белом доме не отрицают факта захвата талибами большого количества современного американского оружия и военной техники. Это подтвердил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам", - сказал он.

В частности, талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили афганской армии.

"Эти "Черные ястребы" не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться", - сказал Салливан.

Он отметил, что президент США Джо Байден понимал риск своего решения передать Афганистану эти вертолеты, которые могли попасть в руки талибов, но надеялся, что военные смогут использовать их для защиты своей страны.

"В какой-то момент Соединенным Штатам следовало сказать, что афганский народ должен сам постоять за себя", - подытожил Салливан.

Стоит отметить, что в соцсетях также публикуют много других фото и видео с захваченным американским оружием.

Как известно, американские военные сейчас находятся в аэропорту Кабула. Они будут там оставаться в течение двух недель, пока идет эвакуация.