Талибы захватили в Афганистане много американского оружия и военной техники

10:37 18 августа Киев, Украина

Захватив всю страну, талибы получили как трофей и оружие покинувших Афганистан американских войск. В Белом доме не отрицают факта захвата талибами большого количества современного американского оружия и военной техники. Это подтвердил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам", - сказал он.

В частности, талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили афганской армии.

Захваченые талибами американские вертолеты

Большое количество стрелкового оружия попало в руки талибов

"Эти "Черные ястребы" не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться", - сказал Салливан.

Он отметил, что президент США Джо Байден понимал риск своего решения передать Афганистану эти вертолеты, которые могли попасть в руки талибов, но надеялся, что военные смогут использовать их для защиты своей страны.

"В какой-то момент Соединенным Штатам следовало сказать, что афганский народ должен сам постоять за себя", - подытожил Салливан. 

Стоит отметить, что в соцсетях также публикуют много других фото и видео с захваченным американским оружием.

Как известно, американские военные сейчас находятся в аэропорту Кабула. Они будут там оставаться в течение двух недель, пока идет эвакуация.