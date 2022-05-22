Талибы захватили в Афганистане много американского оружия и военной техники

Захватив всю страну, талибы получили как трофей и оружие покинувших Афганистан американских войск. В Белом доме не отрицают факта захвата талибами большого количества современного американского оружия и военной техники. Это подтвердил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
В частности, талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили афганской армии.
Он отметил, что президент США Джо Байден понимал риск своего решения передать Афганистану эти вертолеты, которые могли попасть в руки талибов, но надеялся, что военные смогут использовать их для защиты своей страны.
Стоит отметить, что в соцсетях также публикуют много других фото и видео с захваченным американским оружием.
Как известно, американские военные сейчас находятся в аэропорту Кабула. Они будут там оставаться в течение двух недель, пока идет эвакуация.
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