Талибы захватили седьмую столицу афганской провинции

07:59 11 августа Киев, Украина

За последние пять дней Радикальное исламистское движение "Талибан" захватило семь столиц провинций Афганистана

Последним был захвачен город Фарах на западе страны, который является административным центром одноименной провинции.

Об этом сообщает DW.



Талибы взяли под свой контроль основные правительственные объекты города, включая штаб-квартиру полиции, местную администрацию и тюрьму. Правительственные подразделения отступили к военной базе. Фарах с 128 тысячами жителей расположен на реке Фарахруд. Ситуация с безопасностью в провинции в последние годы была напряженной.



Талибы активизировали наступление на фоне вывода сил НАТО и союзников из Афганистана. В течение последних пяти дней талибы захватили семь из 34 административных центров провинций, в том числе стратегически важный город Кундуз, в котором длительное время располагалась база контингента Бундесвера.



С начала наступательной операции "Талибана" в стране погибли 183 гражданских, почти 1200 получили ранения, сообщили в ООН. 214 тысяч мирных афганцев были вынуждены покинуть свои дома.