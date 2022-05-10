Талибы захватили центр одной из афганских провинций

Движение "Талибан" сегодня сообщило о военном захвате центра афганской провинции Нимруз города Зарандж.
"Сегодня днем резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются", - сообщил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в соцсетях.
По данным СМИ, большая часть города перешла под контроль талибов без какого-либо сопротивления.
Власти страны не комментируют происходящее.
Если информация о захвате города подтвердится, то это будет первый провинциальный центр, перешедший под контроль "Талибана" с 2016 года.
Также СМИ сообщают. что сегодня талибы пытались захватить столицу провинции Джаузджан город Шиберган, но военным удалось ее отбить.
По данным СМИ, большая часть города перешла под контроль талибов без какого-либо сопротивления.
Власти страны не комментируют происходящее.
Если информация о захвате города подтвердится, то это будет первый провинциальный центр, перешедший под контроль "Талибана" с 2016 года.
Также СМИ сообщают. что сегодня талибы пытались захватить столицу провинции Джаузджан город Шиберган, но военным удалось ее отбить.
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