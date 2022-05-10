Талибы захватили центр одной из афганских провинций

17:36 06 августа Киев, Украина

Движение "Талибан" сегодня сообщило о военном захвате центра афганской провинции Нимруз города Зарандж.
 
"Сегодня днем резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются", - сообщил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в соцсетях.

По данным СМИ, большая часть города перешла под контроль талибов без какого-либо сопротивления.

Власти страны не комментируют происходящее.

Если информация о захвате города подтвердится, то это будет первый провинциальный центр, перешедший под контроль "Талибана" с 2016 года.

Также СМИ сообщают. что сегодня талибы пытались захватить столицу провинции Джаузджан город Шиберган, но военным удалось ее отбить.