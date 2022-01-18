Талибы устроили военный парад в Афганистане

На прошлой неделе в Маймане, столице провинции Фарьяб, вспыхнули протесты после того, как командир узбекских талибов был задержан по подозрению в причастности к заговору с целью похищения людей.
Беспорядки вызвали опасения по поводу напряженности между узбекскими и пуштунскими мирными жителями и боевиками Талибана, поскольку по неподтвержденным данным представители обеих этнических групп были убиты в ходе отдельных столкновений.
«Мы перебросили сотни военнослужащих из соседних провинций, и теперь ситуация находится под контролем», — заявил в выходные министерства обороны Афганистана Латифулла Хакими.
Воскресный парад включал в себя колонны бойцов в масках, одетых в соответствующие белые туники из шальвар-камиза, боевые жилеты цвета хаки и головные платки с надписью мусульманской декларации веры.
Еще несколько десятков хорошо вооруженных бойцов в камуфляже для джунглей ехали на пикапах и бронетранспортерах, захваченных у афганского правительства и американских войск во время молниеносного летнего захвата Талибаном.
Жители Меймана выстроились вдоль маршрута, многие с каменными лицами снимали парад на камеры своих телефонов.
«Два дня назад ситуация была не очень хорошей из-за демонстрации, но сейчас ситуация нормальная», — сказал Рохулла, 20-летний владелец магазина.
«Единственная наша проблема в том, что у людей нет работы... но они очень довольны безопасностью».
Дисциплина среди рядовых, особенно в отдаленных районах, становится проблемой, поскольку местные командиры игнорируют указы из Кабула или выполняют приказы по собственной прихоти..
«Мы устроили в городе военный парад, чтобы заверить людей, что мы никому не позволим нарушить безопасность», — сказал Джавид, командир маймана, который, как и многие другие, носит только одно имя.
Беспорядки вызвали опасения по поводу напряженности между узбекскими и пуштунскими мирными жителями и боевиками Талибана, поскольку по неподтвержденным данным представители обеих этнических групп были убиты в ходе отдельных столкновений.
«Мы перебросили сотни военнослужащих из соседних провинций, и теперь ситуация находится под контролем», — заявил в выходные министерства обороны Афганистана Латифулла Хакими.
Воскресный парад включал в себя колонны бойцов в масках, одетых в соответствующие белые туники из шальвар-камиза, боевые жилеты цвета хаки и головные платки с надписью мусульманской декларации веры.
Еще несколько десятков хорошо вооруженных бойцов в камуфляже для джунглей ехали на пикапах и бронетранспортерах, захваченных у афганского правительства и американских войск во время молниеносного летнего захвата Талибаном.
Жители Меймана выстроились вдоль маршрута, многие с каменными лицами снимали парад на камеры своих телефонов.
«Два дня назад ситуация была не очень хорошей из-за демонстрации, но сейчас ситуация нормальная», — сказал Рохулла, 20-летний владелец магазина.
«Единственная наша проблема в том, что у людей нет работы... но они очень довольны безопасностью».
Дисциплина среди рядовых, особенно в отдаленных районах, становится проблемой, поскольку местные командиры игнорируют указы из Кабула или выполняют приказы по собственной прихоти..
«Мы устроили в городе военный парад, чтобы заверить людей, что мы никому не позволим нарушить безопасность», — сказал Джавид, командир маймана, который, как и многие другие, носит только одно имя.
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