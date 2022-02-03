Талибы убили десятки бывших афганских чиновников и продолжают запугивать население - ООН

14:00 31 Январь Киев, Украина





Об этом сообщили в ООН.



С августа прошлого года, когда Несмотря на объявление талибами общей амнистии для бывших чиновников, Миссия ООН по помощи Афганистана продолжает получать проверенную информацию об убийствах, насильственных исчезновениях и других нарушениях в отношении их, женщин-активисток и других несогласных с властями боевиков.Об этом сообщили в ООН.С августа прошлого года, когда талибы захватили власть в стране, количество задержаний политических оппонентов, представителей гражданского общества и других лиц, выражающих инакомыслие, растет.

“На местах есть убедительные доказательства появления среды устрашения и ухудшения соблюдения прав человека. Мы остаемся чрезвычайно обеспокоенными судьбой нескольких женщин-активисток, похищенных из их домов”, – рассказывает глава Миссии ООН по помощи Афганистана Дебора Лайонс.

ООН призывает талибов начать более широкий диалог о национальном примирении, выполнять свои обязательства по образованию девушек и сдерживать террористические группы.

"Ни один афганец не должен жить, боясь стучаться в дверь ночью, и ни одна семья не должна задумываться о месте пребывания и судьбе своих близких", - говорит Лайонс.

В прошлом году медиа сообщали о том, что женщины, работавшие судьями до захвата власти талибами, вынуждены скрываться как от преследований боевиков группировки, так и от преступников, отпущенных из тюрем. Угрозы получали и прокуроры, а по меньшей мере троих, по данным афганских адвокатов, убили.



Напомним, что после захвата власти талибы сначала уверяли, что будут уважать права женщин, однако затем запретили им возвращаться к учебе, работать, ходить к врачам без сопровождения мужчин и заставили носить никаб и другую одежду, закрывающую тело. Несогласных, решившихся выходить на акции, разгоняли слезоточивым газом.



За последние полгода правозащитники зафиксировали почти 60 случаев насилия против ЛГБТ-афганцев.