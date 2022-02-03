Талибы убили десятки бывших афганских чиновников и продолжают запугивать население - ООН

Несмотря на объявление талибами общей амнистии для бывших чиновников, Миссия ООН по помощи Афганистана продолжает получать проверенную информацию об убийствах, насильственных исчезновениях и других нарушениях в отношении их, женщин-активисток и других несогласных с властями боевиков.
Об этом сообщили в ООН.
С августа прошлого года, когда талибы захватили власть в стране, количество задержаний политических оппонентов, представителей гражданского общества и других лиц, выражающих инакомыслие, растет.
Об этом сообщили в ООН.
С августа прошлого года, когда талибы захватили власть в стране, количество задержаний политических оппонентов, представителей гражданского общества и других лиц, выражающих инакомыслие, растет.
ООН призывает талибов начать более широкий диалог о национальном примирении, выполнять свои обязательства по образованию девушек и сдерживать террористические группы.
В прошлом году медиа сообщали о том, что женщины, работавшие судьями до захвата власти талибами, вынуждены скрываться как от преследований боевиков группировки, так и от преступников, отпущенных из тюрем. Угрозы получали и прокуроры, а по меньшей мере троих, по данным афганских адвокатов, убили.
Напомним, что после захвата власти талибы сначала уверяли, что будут уважать права женщин, однако затем запретили им возвращаться к учебе, работать, ходить к врачам без сопровождения мужчин и заставили носить никаб и другую одежду, закрывающую тело. Несогласных, решившихся выходить на акции, разгоняли слезоточивым газом.
За последние полгода правозащитники зафиксировали почти 60 случаев насилия против ЛГБТ-афганцев.
Напомним, что после захвата власти талибы сначала уверяли, что будут уважать права женщин, однако затем запретили им возвращаться к учебе, работать, ходить к врачам без сопровождения мужчин и заставили носить никаб и другую одежду, закрывающую тело. Несогласных, решившихся выходить на акции, разгоняли слезоточивым газом.
За последние полгода правозащитники зафиксировали почти 60 случаев насилия против ЛГБТ-афганцев.
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