Талибы и террористы "ЛДНР" приглашены на Петербургский экономический форум

16:39 07 июня Киев, Украина

Представитель правящего в Афганистане движения Талибан примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также будут делегации террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет Радио Свобода.



Участником форума заявлен временный поверенный талибского правительства в россии Джамал Насир Гарвал, утверждает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.



МИД рф признал Гарвала официальным представителем Афганистана, хотя россия не считает законным правительство талибов, а сам Талибан официально признан в россии террористической организацией.



Ранее администрация Форума сообщала, что в Петербург приедут также главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые россия перед началом полномасштабного вторжения в Украину официально признала "независимыми государствами".



Радио Свобода отмечает, что список участников мероприятия в этом году не раскрывается, так как многие из них не хотят делать свое участие в нем публичным, опасаясь санкций.