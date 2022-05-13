Талибы хотят закупать энергоносители у россии

16:17 13 мая Киев, Украина

Самопровозглашенный Исламский Эмират Афганистан выявил желание закупать российские энергоносители. Как сообщил временный поверенный в делах страны от сформированного талибами "правительства" Джамал Насир Гарвал. По его словам, Кабул делает упор на инвестиции и не собирается запрашивать у Москвы кредиты или брать в долг у других стран.

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — пояснил дипломат.

По словам Гарвала, угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта газопровода TAPI (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), "больше нет". Строительство трубопровода началось в 2015 году. Наиболе проблемным считался участок, который проходит по территории Афганистана — на ситуации сказывался конфликт внутри страны. Однако талибы после прихода к власти высказались за продолжение проекта.

Боевики «Талибана» пришли к власти в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск. В августе 2021 года талибы заявили об окончании войны, продолжавшейся двадцать лет.



В конце апреля о желании покупать российскую нефть заявила военная хунта Мьянмы, которая заручилась поддержкой Кремля после переворота в прошлом году, а затем "отплатила" взаимностью, поддержав российское вторжение в Украину.



Как рассказал генерал-майор Зо Мин Тун, официальный представитель правящего Государственного административного совета Мьянмы, с помощью российских углеводородов власти страны надеются справиться с дефицитом электроэнергии, из-за которого миллионам граждан свет подается лишь на четыре часа в день.