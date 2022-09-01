Талибы хотят покупать российскую нефть по бартеру за изюм и целебные травы

14:04 19 августа Киев, Украина

Глава минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи предложил россии изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые в обмен на нефть.

Речь идет о поставках около 1 млн тонн бензина и такого же количества дизельного топлива до конца этого года.



Чиновник отметил, что Афганистан «исторически» импортирует много сухофруктов в рф и может отправлять сотни тонн такой продукции. Помимо этого, россия нуждается в сырье для медпрепаратов, а оно сейчас стоит дорого.

«В приоритете у нас — осуществлять импорт российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции», — сказал Азизи.

По его словам, у Кабула «нет никаких проблем» с деньгами и нет ограничений со стороны США и ЕС, однако «Афганистан и россия имеют исторический опыт во взаимной бартерной торговле».



Пришедший к власти в Афганистан «Талибан» признан в россии террористической организацией и запрещен, однако кремль это не смущает. О зарождении «Дружбы» между москвой и Кабулом общественности стало известно в начале июня, когда российское руководство позвало талибов на XXV Петербургский межуднародный экономический форум.



В ходе мероприятия замглавы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщил, что страна собирается купить у россии два млн тонн пшеницы, пять тысяч тонн нефти, в перспективе доведя эту цифру до 10 тысяч тонн. Также возможны поставки стекла и древесины.