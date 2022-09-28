Талибы договорились с рф о поставках топлива, газа и пшеницы

11:24 28 сентября Киев, Украина

Признанные в рф экстремистами талибы подписали предварительное соглашение с россией о поставках в страну бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.

Об этом в интервью Reuters рассказал исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи.

По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, а россия предложила администрации талибов самые выгодные условия, по сравнению со средними мировыми ценами на сырье.

Как отмечает Reuters, это первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с тех пор, как они пришли к власти более года назад. Это соглашение может ослабить международную изоляцию «Талибана» в условиях, когда Афганистан оказался фактически отрезан от глобальной банковской системы.



Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года после того, как страну покинули американские военные.



В россии (как и во многих других странах) движение «Талибан» признано террористическим, при этом государственным СМИ поручили отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах. Вместо этого при упоминании «Талибана» необходимо писать сноску: «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».



По словам главы российского МИД сергея лаврова, сделанные талибами заявления во время переговоров в москве позволяют говорить о том, что это «вменяемые люди».