Талибы дали первую после захвата власти в Афганистане пресс-конференцию

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид на первой пресс-конференции после захвата власти заявил, что в стране введут исламские законы, "учтут ошибки" прошлого руководства и откажутся от мести пособникам оккупантов.
Муджахид заявляет, что войны в стране больше не будет.
По его словам, талибы "помиловали и амнистировали всех, кто выступал против".
Муджахид также заявил, что "Талибан" считает, что имеет право вводить исламские законы в Афганистане.
По его словам, все СМИ Афганистана продолжат работу, но в интересах страны и без нарушения норм ислама.
Кроме того, Муджахид назвал приоритетом безопасность жителей Кабула и иностранных дипломатов в столице Афганистана.
Муджахид заверил, что "Талибан" обеспечит соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами шариата.
По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах, и будут иметь право на работу, ношения паранджи от женщин требовать не будут, достаточно только платка.
В Афганистане сформируют сильное инклюзивное исламское правительство, заявил Муджахид и поздравил афганцев с "окончанием оккупации США".
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