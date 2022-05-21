Талибы дали первую после захвата власти в Афганистане пресс-конференцию

19:48 17 августа Киев, Украина

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид на первой пресс-конференции после захвата власти заявил, что в стране введут исламские законы, "учтут ошибки" прошлого руководства и откажутся от мести пособникам оккупантов.

"Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане" , - сказал он, отметив, что талибы намерены "учесть ошибки" прошлых властей.

Муджахид заявляет, что войны в стране больше не будет.

"Свобода и независимость - законные права афганского народа, который способствовал изгнанию оккупантов после сильного сопротивления. Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане", - сказал он.

По его словам, талибы "помиловали и амнистировали всех, кто выступал против".

"Мы не собираемся мстить пособникам оккупантов или представителям бывшего режима, все они наши партнеры в строительстве нашей родины", - добавил талиб.

Муджахид также заявил, что "Талибан" считает, что имеет право вводить исламские законы в Афганистане.

"Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране", - сказал он.

По его словам, все СМИ Афганистана продолжат работу, но в интересах страны и без нарушения норм ислама.



Кроме того, Муджахид назвал приоритетом безопасность жителей Кабула и иностранных дипломатов в столице Афганистана.

"Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношениях кого-либо не будет", - сказал он.

Муджахид заверил, что "Талибан" обеспечит соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами шариата.

"Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане и наши женщины тоже мусульманки", - сказал он.

По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах, и будут иметь право на работу, ношения паранджи от женщин требовать не будут, достаточно только платка.



В Афганистане сформируют сильное инклюзивное исламское правительство, заявил Муджахид и поздравил афганцев с "окончанием оккупации США".