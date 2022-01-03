Талибы активно борются с употреблением и производством алкоголя в Афганистане

07:30 03 Январь Киев, Украина

Новые власти Талибана принимают жесткие меры против продажи алкоголя, в связи с этим в один из каналов Кабула было вылито около 3 тыс литров спиртного.



На видеозаписи, опубликованной Главным управлением разведки (GDI), видно, как его агенты выливают алкоголь, хранившийся в бочках, в канал после его захвата во время рейда в столице.