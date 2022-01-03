Талибы активно борются с употреблением и производством алкоголя в Афганистане

Новые власти Талибана принимают жесткие меры против продажи алкоголя, в связи с этим в один из каналов Кабула было вылито около 3 тыс литров спиртного.
На видеозаписи, опубликованной Главным управлением разведки (GDI), видно, как его агенты выливают алкоголь, хранившийся в бочках, в канал после его захвата во время рейда в столице.
«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и употребления алкоголя», - сказал представитель разведки в кадрах, опубликованных агентством в Twitter в воскресенье.
Неизвестно, когда был проведен рейд и когда именно алкоголь был уничтожен, но в заявлении агентства говорится, что во время операции были арестованы три дилера.
Продажа и употребление алкоголя в Афганистане были запрещены даже при предыдущем режиме, но с приходом к власти талибов контроль усилился. С тех пор, как они пришли к власти, по стране участились рейды, в том числе в отношении лиц, употребляющих наркотики.
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