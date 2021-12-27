"Талибан" запретил возить женщин без хиджаба и включать музыку в машинах

18:30 27 Декабрь Киев, Украина

Боевики ультрарадикального исламского движения Талибан Афганистане запретили в машинах слушать музыку, а также возить женщин без хиджаба. Кроме того, владельцы транспортных средств не должны перевозить женщин, путешествующих на расстояние более 72 км, без сопровождения близкого родственника мужского пола.

Такие новые правила содержит директива местного Министерства поощрения добродетели и предотвращения пороков.



Пресс-секретарь министерства Садик Акиф Махаджер выступил в защиту ограничений, сказав, что они соответствуют законам шариата.



Указ также обязывает водителей общественного транспорта Афганистана, где работают мужчины, отрастить бороду и делать перерывы в работе для молитвы.



Несколько недель назад талибы распорядились афганским телеканалам прекратить показ драм и сериалов с участием актрис, а также требовать от ведущих новостей носить хиджаб во время эфира.



Талибан захватил власть в стране в августе, когда поддерживаемое Западом правительство в Кабуле и афганские силы безопасности лишились власти на последних этапах вывода из страны международных военных сил под руководством США.



Однако мировое сообщество не признало правительство Талибана и отказалось непосредственно сотрудничать с группой, известной своими террористическими действиями и ограничением прав человека, в частности, женщин.

"Одна из наших самых больших проблем в любых разговорах с Талибаном - это состояние, статус и обращение с женщинами и девушками, в том числе доступ к образованию для девушек. Я волнуюсь, что Талибан не придерживается того, что, как мы знаем, является надлежащим поведением и правильным отношением к девушкам и женщинам. Это одна из наших величайших беспокойств", - сказала вице-президент США Камала Гаррис.

Талибан не позволил большинству афганских женщин вернуться на работу, а школьницам – возобновить занятия во многих провинциях, несмотря на то, что они пообещали соблюдать более умеренный режим по сравнению с их строгим режимом правления в 1996-2001 годах.



В то время женщинам запрещали выходить из дома без сопровождения мужчины, заставляли носить бурку, закрывавшую их с ног до головы, запрещали работать и учиться. Тогдашнее Министерство поощрения добродетели и предотвращение порока обвинялось в серьезных нарушениях прав человека, что привело к изоляции Афганистана в мире.



После возвращения к власти Талибана Соединенные Штаты и другие западные страны, а также финансовые учреждения приостановили финансовую помощь Афганистану.



Приостановка финансовой поддержки и санкции погрузили экономику в кризис. Сейчас по оценкам ООН 23 миллиона человек в Афганистане страдают от голода.



Талибы призвали Вашингтон разморозить активы центрального банка Афганистана на сумму примерно 9,4 миллиарда долларов и снять финансовые ограничения, утверждая, что их новое правительство представляет всех афганцев и работает над соблюдением прав человека в отношении всех граждан согласно исламским законам.