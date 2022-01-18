Талибан вычеркивает афганских женщин из общественной жизни - эксперты ООН

Группа экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека заявила, что исламистское правительство Афганистана Талибан пытается вытеснить женщин и девочек из общественной жизни.
Лидеры талибов «институционализируют широкомасштабную и систематическую дискриминацию и насилие по признаку пола» в отношении женщин, говорится в заявлении, опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперты вновь выразили тревогу по поводу ряда ограничительных мер, особенно в отношении женщин и девочек, введенных талибами с момента захвата власти в августе прошлого года.
Лидеры талибов «институционализируют широкомасштабную и систематическую дискриминацию и насилие по признаку пола» в отношении женщин, говорится в заявлении, опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперты вновь выразили тревогу по поводу ряда ограничительных мер, особенно в отношении женщин и девочек, введенных талибами с момента захвата власти в августе прошлого года.
Талибы запретили большинству афганских женщин возвращаться на работу, приказали таксистам предлагать поездки только пассажирам женского пола в хиджабах, потребовали, чтобы родственник-мужчина сопровождал женщин, путешествующих на расстояние более 72 километров, и ввели строгий дресс-код для женщин и девочек. .
Большинство средних школ для девочек в Афганистане остаются закрытыми.
Лидеры Талибана заявили, что разрешат всем девочкам вернуться в школу после афганского Нового года, который начинается в начале марта. Они говорят, что причиной задержки являются такие проблемы, как выплата заработной платы учителям и обеспечение безопасных условий для учениц в соответствии с исламскими учениями.
Лидеры Талибана заявили, что разрешат всем девочкам вернуться в школу после афганского Нового года, который начинается в начале марта. Они говорят, что причиной задержки являются такие проблемы, как выплата заработной платы учителям и обеспечение безопасных условий для учениц в соответствии с исламскими учениями.
Критики продолжают сомневаться в честности обещаний талибов в отношении девочек и школ.
Женщины регулярно выходят на улицы Кабула и других городов в знак протеста против нарушения талибами их прав. Силы Талибана время от
времени применяли насилие для разгона этих протестов и запрещали несанкционированные демонстрации.
В воскресенье полиция Талибана применила перцовый баллончик против группы из примерно 20 женщин, которые протестовали в афганской столице, осуждая ограничения их прав, в том числе обязательное ношение хиджаба, как утверждают участники. Во время митинга протестующие подожгли хиджаб, которые министерство талибов по исламской ориентации предписало женщинам.
Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока в ответ предупредило, что исламская священная книга Коран предписывает мусульманкам носить хиджаб.
Критики, такие как Хизер Барр из Human Rights Watch, поставили под сомнение утверждения талибов.
Притеснение женщин группой фундаменталистов во время их прежнего пребывания у власти в Афганистане в 1990-х годах является одной из основных причин, по которым мировое сообщество отказалось признать новое правительство в Кабуле и заблокировало его доступ к афганским валютным резервам, в основном хранящимся в Соединенных Штатах.
Финансовые ограничения и продолжающиеся санкции в отношении лидеров талибов привели к краху афганской экономики и усугубили гуманитарные потрясения в раздираемой конфликтом стране.
Эксперты ООН призвали мировое сообщество активизировать остро необходимую гуманитарную помощь афганцам. Они подчеркнули необходимость оказать давление на власти талибов, чтобы они немедленно сняли ограничения основных прав женщин и девочек.
Финансовые ограничения и продолжающиеся санкции в отношении лидеров талибов привели к краху афганской экономики и усугубили гуманитарные потрясения в раздираемой конфликтом стране.
Эксперты ООН призвали мировое сообщество активизировать остро необходимую гуманитарную помощь афганцам. Они подчеркнули необходимость оказать давление на власти талибов, чтобы они немедленно сняли ограничения основных прав женщин и девочек.
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