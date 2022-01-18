Талибан вычеркивает афганских женщин из общественной жизни - эксперты ООН

07:29 18 Январь Киев, Украина





Лидеры талибов «институционализируют широкомасштабную и систематическую дискриминацию и насилие по признаку пола» в отношении женщин, говорится в заявлении, опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.



Эксперты вновь выразили тревогу по поводу ряда ограничительных мер, особенно в отношении женщин и девочек, введенных талибами с момента захвата власти в августе прошлого года. Группа экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека заявила, что исламистское правительство Афганистана Талибан пытается вытеснить женщин и девочек из общественной жизни.Лидеры талибов «институционализируют широкомасштабную и систематическую дискриминацию и насилие по признаку пола» в отношении женщин, говорится в заявлении, опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.Эксперты вновь выразили тревогу по поводу ряда ограничительных мер, особенно в отношении женщин и девочек, введенных талибами с момента захвата власти в августе прошлого года.

«В совокупности эти меры представляют собой коллективное наказание женщин и девочек, основанное на гендерных предубеждениях», — заявили эксперты.

Талибы запретили большинству афганских женщин возвращаться на работу, приказали таксистам предлагать поездки только пассажирам женского пола в хиджабах, потребовали, чтобы родственник-мужчина сопровождал женщин, путешествующих на расстояние более 72 километров, и ввели строгий дресс-код для женщин и девочек. .

«Помимо серьезного ограничения их свободы передвижения, выражения мнений а также их участия в общественных и политических делах, эта политика также повлияла на способность женщин работать и зарабатывать на жизнь, толкая их еще дальше в нищету», — считают эксперты.

Большинство средних школ для девочек в Афганистане остаются закрытыми.



Лидеры Талибана заявили, что разрешат всем девочкам вернуться в школу после афганского Нового года, который начинается в начале марта. Они говорят, что причиной задержки являются такие проблемы, как выплата заработной платы учителям и обеспечение безопасных условий для учениц в соответствии с исламскими учениями.

«Мы уважаем права женщин, но требуем, чтобы они носили хиджаб», — заявил Сухаил Шахин, назначенный постоянный представитель талибов в ООН.

Критики продолжают сомневаться в честности обещаний талибов в отношении девочек и школ.

«Мы также глубоко обеспокоены резкой реакцией властей де-факто на афганских женщин и девочек, заявляющих о своих основных правах, а также сообщениями о том, что мирных демонстрантов часто избивали, подвергали жестокому обращению, угрожали и, в подтвержденных случаях, произвольно задерживали.", - заявили эксперты.

Женщины регулярно выходят на улицы Кабула и других городов в знак протеста против нарушения талибами их прав. Силы Талибана время от

времени применяли насилие для разгона этих протестов и запрещали несанкционированные демонстрации.

В воскресенье полиция Талибана применила перцовый баллончик против группы из примерно 20 женщин, которые протестовали в афганской столице, осуждая ограничения их прав, в том числе обязательное ношение хиджаба, как утверждают участники. Во время митинга протестующие подожгли хиджаб, которые министерство талибов по исламской ориентации предписало женщинам.



Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока в ответ предупредило, что исламская священная книга Коран предписывает мусульманкам носить хиджаб.

«Выступление против ношения хиджаба фактически противоречит заповеди Корана и учению Пророка. Мы просим наших сестер-мусульманок не поддаваться влиянию иностранцев и не поощрять противодействие хиджабу», — говорится в заявлении министерства в Твиттере со ссылкой на пророка Мухаммеда.

Критики, такие как Хизер Барр из Human Rights Watch, поставили под сомнение утверждения талибов.

«Одержимость тем, как женщины одеваются, часто была наименьшей из их проблем, но это свидетельствует о желании талибов диктовать и ограничивать каждый аспект жизни женщин. Похоже, талибы считают, что они единственные люди на планете, которые полностью понимают и уважают ислам», — сказала Барр.

Притеснение женщин группой фундаменталистов во время их прежнего пребывания у власти в Афганистане в 1990-х годах является одной из основных причин, по которым мировое сообщество отказалось признать новое правительство в Кабуле и заблокировало его доступ к афганским валютным резервам, в основном хранящимся в Соединенных Штатах.



Финансовые ограничения и продолжающиеся санкции в отношении лидеров талибов привели к краху афганской экономики и усугубили гуманитарные потрясения в раздираемой конфликтом стране.



Эксперты ООН призвали мировое сообщество активизировать остро необходимую гуманитарную помощь афганцам. Они подчеркнули необходимость оказать давление на власти талибов, чтобы они немедленно сняли ограничения основных прав женщин и девочек.



