Талибан убивает и похищает десятки бывших офицеров: правозащитная группа
Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о многочисленных нарушениях со стороны правящих в Афганистане боевиков группировки Талибан. С приходом к власти талибов без вести исчезли более 100 бывших офицеров полиции и разведки.
Группа указала на продолжение ответных действий против вооруженных сил свергнутого правительства, несмотря на объявленную амнистию.
В сообщении говорится, что силы Талибана выслеживают бывших офицеров, используя данные государственной службы, и преследуют тех, кто сдался и получил письма, гарантирующие их безопасность. В некоторых случаях командиры местных талибов составляли списки жертв, заявляя, что они совершили "непростительные" действия.
"Схема убийств посеяла ужас по всему Афганистану, поскольку никто, связанный с бывшим правительством, не может чувствовать себя в безопасности, поскольку они избежали угрозы репрессий '', - говорится в отчете Human Rights Watch.
В докладе говорится, что силы Талибана также нацелены на людей, которых они подозревают в поддержке группировки Исламское государство в восточной провинции Нангархар, эпицентре атак ИГ. По словам очевидцев, в столице провинции Джелалабаде во вторник произошла ожесточенная 8-часовая перестрелка, когда силы Талибана совершили налет на предполагаемое укрытие боевиков ИГ. Заместитель начальника полиции провинции Тахир Мобариз сказал, что во время боевых действий женщина и мужчина в доме взорвали жилетки смертника и погибли в результате взрывов, а третий человек был убит выстрелом. По его словам, задержаны двое предполагаемых боевиков.
Руководство талибов неоднократно заявляло, что работникам бывшего правительства, в том числе военнослужащим, нечего их бояться. Бывшие армейские офицеры заявили, что им приказали сдать оружие, а взамен они получили документ, подтверждающий их безопасность.
В субботу премьер-министр Талибана Мохаммед Хасан Ахунд в публичном обращении отрицал факт возмездия.
Однако Хьюман Райтс Вотч заявила, что обещанная амнистия не помешала местным командирам принять ответные меры против бывших военнослужащих, полицейских и спецслужб.
"Талибан должен предотвратить дальнейшие убийства, привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсацию семьям жертв '', - сказала Патриция Госсман, заместитель директора организации по Азии.
В ходе интервью со свидетелями, родственниками, бывшими правительственными чиновниками, талибами и другими людьми Хьюман Райтс Вотч заявила, что задокументировала убийства или насильственные "исчезновения '' 47 бывших военнослужащих в четырех провинциях в период с 15 августа по 31 октября.Исследование показало, что также имели место как минимум 53 убийства.
Исследование было сосредоточено на провинциях Газни, Кандагар, Кундуз и Гильменд.
Также правозащитники сообщили, что боевики «Талибана» проводят ночные рейды по домам, чтобы задержать бывших сотрудников службы безопасности. Угрожают и оскорбляют их родственников, чтобы те раскрыли местонахождение разыскиваемых. Во многих задокументированных случаях тела задержанных впоследствии были обнаружены брошенными на улице.
В одном случае, упомянутом в отчете, бывший боец Национального управления безопасности по имени Абдул Кадир после падения правительства скрывался в провинции Кундуз, а затем вернулся, чтобы жить со своими родственниками. 25 августа его остановили на блокпосту боевики Талибана. Он признал, что был членом НАБ, но указал на амнистию. Боевики все равно задержали его, а через три дня его тело нашли на берегу реки.
В провинции Газни бывший начальник местной полиции по имени Саадат исчез после посещения рынка в середине октября. Позже местные жители принесли его тело в его дом, рассказав родственникам, что он был убит на дороге вооруженными людьми, которые, по их мнению, были талибами.
В сентябре руководство Талибана объявило о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях прав и преступлений, совершенных их собственными боевиками. Но пока комиссия объявила об арестах лишь нескольких членов за кражи и увольнении других, а также за коррупцию, сообщает Human Rights Watch.
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Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о многочисленных нарушениях со стороны правящих в Афганистане боевиков группировки Талибан. С приходом к власти талибов без вести исчезли более 100 бывших офицеров полиции и разведки.
Группа указала на продолжение ответных действий против вооруженных сил свергнутого правительства, несмотря на объявленную амнистию.
В сообщении говорится, что силы Талибана выслеживают бывших офицеров, используя данные государственной службы, и преследуют тех, кто сдался и получил письма, гарантирующие их безопасность. В некоторых случаях командиры местных талибов составляли списки жертв, заявляя, что они совершили "непростительные" действия.
"Схема убийств посеяла ужас по всему Афганистану, поскольку никто, связанный с бывшим правительством, не может чувствовать себя в безопасности, поскольку они избежали угрозы репрессий '', - говорится в отчете Human Rights Watch.
В докладе говорится, что силы Талибана также нацелены на людей, которых они подозревают в поддержке группировки Исламское государство в восточной провинции Нангархар, эпицентре атак ИГ. По словам очевидцев, в столице провинции Джелалабаде во вторник произошла ожесточенная 8-часовая перестрелка, когда силы Талибана совершили налет на предполагаемое укрытие боевиков ИГ. Заместитель начальника полиции провинции Тахир Мобариз сказал, что во время боевых действий женщина и мужчина в доме взорвали жилетки смертника и погибли в результате взрывов, а третий человек был убит выстрелом. По его словам, задержаны двое предполагаемых боевиков.
Руководство талибов неоднократно заявляло, что работникам бывшего правительства, в том числе военнослужащим, нечего их бояться. Бывшие армейские офицеры заявили, что им приказали сдать оружие, а взамен они получили документ, подтверждающий их безопасность.
В субботу премьер-министр Талибана Мохаммед Хасан Ахунд в публичном обращении отрицал факт возмездия.
Однако Хьюман Райтс Вотч заявила, что обещанная амнистия не помешала местным командирам принять ответные меры против бывших военнослужащих, полицейских и спецслужб.
"Талибан должен предотвратить дальнейшие убийства, привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсацию семьям жертв '', - сказала Патриция Госсман, заместитель директора организации по Азии.
В ходе интервью со свидетелями, родственниками, бывшими правительственными чиновниками, талибами и другими людьми Хьюман Райтс Вотч заявила, что задокументировала убийства или насильственные "исчезновения '' 47 бывших военнослужащих в четырех провинциях в период с 15 августа по 31 октября.Исследование показало, что также имели место как минимум 53 убийства.
Исследование было сосредоточено на провинциях Газни, Кандагар, Кундуз и Гильменд.
Также правозащитники сообщили, что боевики «Талибана» проводят ночные рейды по домам, чтобы задержать бывших сотрудников службы безопасности. Угрожают и оскорбляют их родственников, чтобы те раскрыли местонахождение разыскиваемых. Во многих задокументированных случаях тела задержанных впоследствии были обнаружены брошенными на улице.
В одном случае, упомянутом в отчете, бывший боец Национального управления безопасности по имени Абдул Кадир после падения правительства скрывался в провинции Кундуз, а затем вернулся, чтобы жить со своими родственниками. 25 августа его остановили на блокпосту боевики Талибана. Он признал, что был членом НАБ, но указал на амнистию. Боевики все равно задержали его, а через три дня его тело нашли на берегу реки.
В провинции Газни бывший начальник местной полиции по имени Саадат исчез после посещения рынка в середине октября. Позже местные жители принесли его тело в его дом, рассказав родственникам, что он был убит на дороге вооруженными людьми, которые, по их мнению, были талибами.
В сентябре руководство Талибана объявило о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях прав и преступлений, совершенных их собственными боевиками. Но пока комиссия объявила об арестах лишь нескольких членов за кражи и увольнении других, а также за коррупцию, сообщает Human Rights Watch.
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