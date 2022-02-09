Талибан прибыл в Женеву для переговоров

Делегация талибов прибыла во вторник в Женеву для участия в недельных переговорах по гуманитарному доступу и правам человека, организованных НПО.
Делегация также встретится со швейцарскими и другими европейскими официальными лицами, а также представителями Красного Креста, хотя министерство иностранных дел Швейцарии настаивает на том, что их присутствие на швейцарской земле не означает признание их режима.
Напомним, бескомпромиссное исламистское движение захватило власть в середине августа. С тех пор Афганистан погрузился в финансовый хаос, с ростом инфляции и безработицы, а прекращение помощи спровоцировало гуманитарный кризис в стране, уже опустошенной десятилетиями войны.
Фонд «Женевский призыв», который занимается защитой гражданских лиц во время конфликта, заявил, что с понедельника по пятницу за закрытыми дверями проводит конференцию по Афганистану, направленную на усиление беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в страну.
«Страна столкнулась со сложной чрезвычайной ситуацией из-за перекрывающихся вооруженных конфликтов в прошлом, Covid-19 и его социально-экономических последствий, а также экстремальных погодных условий», — говорится в заявлении неправительственной организации.
«Сегодня 23 миллиона афганцев подвержены риску недоедания, а 97 % населения живет за чертой бедности».
Швейцарское информационное агентство ATS сообщило, что женевскую делегацию возглавляет Латифулла Хакими, она насчитывает около 10 человек.
Хакими — высокопоставленный сотрудник министерства обороны талибов. Он возглавляет комиссию, созданную правительством Талибана для выявления членов, которые пренебрегали правилами жесткого движения.
На этой неделе с делегацией также должны встретиться представители Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также отдела мира и прав человека министерства иностранных дел и его азиатско-тихоокеанского отдела.
Однако пресс-секретарь МИД подчеркнула, что их присутствие «не представляет собой легитимацию или признание талибов».
Они обсудят гуманитарный доступ, защиту гуманитарных работников и соблюдение прав человека, а также защиту детей.
Встреча Красного Креста
В Международном комитете Красного Креста заявили, что проведут переговоры с делегацией так называемого Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА).
«МККК имеет давние отношения с МЭА. Этот диалог необходим для выполнения нашей строго нейтральной и беспристрастной гуманитарной миссии», — сказал представитель.
«Мы продолжим этот диалог с высокопоставленной делегацией МЭА в Женеве на этой неделе и надеемся на конструктивные обсуждения».
Женевский призыв заявил, что его конференция направлена на улучшение соблюдения гуманитарных норм в Афганистане и безопасного прохождения помощи.
НПО заявила, что ее родной город был выбран для проведения переговоров, поскольку он имеет давние традиции переговоров и соблюдение международного гуманитарного права.
В прошлом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов (4,4 миллиарда евро), чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и обеспечить разоренной стране будущее после 40 лет страданий.
Делегация также встретится со швейцарскими и другими европейскими официальными лицами, а также представителями Красного Креста, хотя министерство иностранных дел Швейцарии настаивает на том, что их присутствие на швейцарской земле не означает признание их режима.
Напомним, бескомпромиссное исламистское движение захватило власть в середине августа. С тех пор Афганистан погрузился в финансовый хаос, с ростом инфляции и безработицы, а прекращение помощи спровоцировало гуманитарный кризис в стране, уже опустошенной десятилетиями войны.
Фонд «Женевский призыв», который занимается защитой гражданских лиц во время конфликта, заявил, что с понедельника по пятницу за закрытыми дверями проводит конференцию по Афганистану, направленную на усиление беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в страну.
«Страна столкнулась со сложной чрезвычайной ситуацией из-за перекрывающихся вооруженных конфликтов в прошлом, Covid-19 и его социально-экономических последствий, а также экстремальных погодных условий», — говорится в заявлении неправительственной организации.
«Сегодня 23 миллиона афганцев подвержены риску недоедания, а 97 % населения живет за чертой бедности».
Швейцарское информационное агентство ATS сообщило, что женевскую делегацию возглавляет Латифулла Хакими, она насчитывает около 10 человек.
Хакими — высокопоставленный сотрудник министерства обороны талибов. Он возглавляет комиссию, созданную правительством Талибана для выявления членов, которые пренебрегали правилами жесткого движения.
На этой неделе с делегацией также должны встретиться представители Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также отдела мира и прав человека министерства иностранных дел и его азиатско-тихоокеанского отдела.
Однако пресс-секретарь МИД подчеркнула, что их присутствие «не представляет собой легитимацию или признание талибов».
Они обсудят гуманитарный доступ, защиту гуманитарных работников и соблюдение прав человека, а также защиту детей.
Встреча Красного Креста
В Международном комитете Красного Креста заявили, что проведут переговоры с делегацией так называемого Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА).
«МККК имеет давние отношения с МЭА. Этот диалог необходим для выполнения нашей строго нейтральной и беспристрастной гуманитарной миссии», — сказал представитель.
«Мы продолжим этот диалог с высокопоставленной делегацией МЭА в Женеве на этой неделе и надеемся на конструктивные обсуждения».
Женевский призыв заявил, что его конференция направлена на улучшение соблюдения гуманитарных норм в Афганистане и безопасного прохождения помощи.
НПО заявила, что ее родной город был выбран для проведения переговоров, поскольку он имеет давние традиции переговоров и соблюдение международного гуманитарного права.
В прошлом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов (4,4 миллиарда евро), чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и обеспечить разоренной стране будущее после 40 лет страданий.
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