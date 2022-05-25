«Талибан» объявил о возрождении Исламского Эмирата Афганистан

17:23 19 августа Киев, Украина

В День Независимости, радикальное движение "Талибан" вернуло "историческое" название Афганистану - Исламский эмират Афганистан.

Об этом сказано в первой декларации, изданной радикальным движением "Талибан" после захвата власти в Афганистане. Документ приурочен к 102-й годовщине обретения страной независимости.

Исламский Эмират Афганистана - именно такое название использовало движение во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.

"Афганцы очень гордятся тем, что Исламский Эмират Афганистана сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства", — цитирует документ телеканал Euronews,

В декларации также говорится о том, что 102 года назад моджахеды Афганистана "обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления".



Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма", — заявили



Также в документе говорится и о выводе американских войск из страны. Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма", — заявили талибы , добавив, что Афганистан одержал победу не только над Британской империей, но и над СССР "стерев его имя" с карты мира.Также в документе говорится и о выводе американских войск из страны.

"США с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан", — утверждают авторы декларации.

Резюмируя свое заявление талибы заявили, что "победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия".



День независимости Афганистана отмечается 19 августа — в этот день в 1919 году был подписан англо-афганский договор, в соответствии с которым Великобритания признала независимость государства.