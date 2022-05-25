«Талибан» объявил о возрождении Исламского Эмирата Афганистан

В День Независимости, радикальное движение "Талибан" вернуло "историческое" название Афганистану - Исламский эмират Афганистан.
Об этом сказано в первой декларации, изданной радикальным движением "Талибан" после захвата власти в Афганистане. Документ приурочен к 102-й годовщине обретения страной независимости.
Исламский Эмират Афганистана - именно такое название использовало движение во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.
В декларации также говорится о том, что 102 года назад моджахеды Афганистана "обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления".
Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма", — заявили талибы, добавив, что Афганистан одержал победу не только над Британской империей, но и над СССР "стерев его имя" с карты мира.
Также в документе говорится и о выводе американских войск из страны.
Резюмируя свое заявление талибы заявили, что "победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия".
День независимости Афганистана отмечается 19 августа — в этот день в 1919 году был подписан англо-афганский договор, в соответствии с которым Великобритания признала независимость государства.
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